Joe Hart podría ser nuevo compañero de Josef en el Torino

El inglés buscaría en Torino la titularidad que no garantiza el City./Cortesía

Lunes 29| 5:40 pm





Redacción Meridiano

Joe Hart no la pasa bien en el Manchester City, el guardameta titular de Inglaterra no ve con buenos ojos la confianza que Guardiola le ha brindado a Willy Caballero, esto y el hecho de que no ha sido titular en la Premier podrían ser factores determinantes para que el portero decida abandonar el City y uno de los equipos que más opciones tiene de ficharlo está en Italia: El Torino de Josef Martínez.

Al parecer la renuencia de equipos como Everton y Liverpool harían que el cuidapalos decida abandonar la Premier y buscar un conjunto que garantize su titularidad. Torino podría ser ese equipo, "il toro" busca un fichaje de renombre y Hart sería el indicado para aterrizar en la Serie A./Con información de The Guardian