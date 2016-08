De Laurentiis negó una posible vuelta de Cavani al Nápoles

Liga Italiana

El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, ha negado que el delantero uruguayo Edinson Cavani, que estuvo tres años en el club, pueda volver a vestir la camiseta de los "azules" ya que su sociedad no ficha para razones mediáticas, sino técnicas.

"Soy un gran admirador de Edinson Cavani, nos divertimos mucho con él en su etapa napolitana. Marcó muchos goles. ¡Hasta 104! Pero es difícil que vuelva un jugador que tuvimos en pasado", afirmó De Laurentiis en declaraciones difundidas en la noche del domingo por la página web del club .

"No es porque parezca que es 'un plato recalentado' sino porque el Nápoles evoluciona año tras año y apuesta por distintas y diversas teorías de juego", agregó.

El presidente napolitano decidió aclarar su posición sobre "el Matador" después de que se difundiera un rumor (negado por el París Saint Germain, que detiene la ficha del jugador) según el que Cavani estaba en Nápoles para una reunión de mercado con el conjunto de Nápoles.

"Es por eso que digo que necesitamos a jóvenes y los nuevos fichajes de esta temporada darán su contribución a los éxitos del Nápoles. Hablando de delanteros, Milik y Manolo Gabbiadini tiene grandes posibilidades para lucirse", destacó.

De Laurentiis recordó además que el reto de la sociedad es dar un "futuro" al club y no hacer fichajes que tengan efecto mediático.

"Nosotros somos los responsables del futuro del equipo y no tenemos que hacer operaciones que tengan efecto mediático. No necesitamos extasiar a nadie. La gente es aficionada por fe y no por las decisiones sobre los futbolistas", dijo.

Cavani, de 29 años, dejó el Nápoles en 2013 y fichó por el París Saint Germain a cambio de 64 millones de euros.

Con los azules, el uruguayo ganó la Copa Italia de 2012 y fue el máximo goleador de la Serie A el año siguiente, con 29 tantos. EFE

