Bacca admite que rechazó una oferta del West Ham inglés

El delantero colombiano del Milan Carlos Bacca ha asegurado que rechazó una oferta del West Ham porque, a pesar de considerar a los ingleses un club "muy grande", su intención es llegar a "jugar en Europa" con el cuadro milanés.

"Considero el West Ham un club muy grande, pero rechacé la oferta, incluso porque tengo que pensar en mi familia. Me considero una persona clara y transparente y mi intención es quedarme", afirmó Bacca en una entrevista difundida hoy por "La Gazzetta dello Sport".

"Me gusta mucho que la sociedad me diga que soy importante para ellos así que digo a los hinchas que estén tranquilos porque para mí el mercado está cerrado", agregó.

El colombiano, que debutó en la primera jornada de la Serie A con un triplete al Torino, declaró además que su objetivo es "jugar en Europa" con la camiseta del Milan.

"Quiero jugar en Europa con esta camiseta y estoy trabajando para ello. La mentalidad mía y del club es europea. Jugar en Europa es una obligación para el Milan", destacó.

Sin embargo, esta sesión de mercado ha sido muy intensa para Bacca, que recibió ofertas por parte de muchos equipos europeos, aunque eran todas propuestas de clubes en los que el futbolista no se veía "al cien por cien".

"Mi familia me hizo cambiar de opinión. Además que desde Inglaterra, tenía ofertas desde Italia y Francia, pero eran todas situaciones en las que no me veía al cien por cien", dijo.

Tras las propuestas recibidas, Bacca admitió que "la sensación de no estar a la venta es muy buena".

"Ahora la sensación de no estar a la venta es muy buena. Quiere decir que hay confianza y que lo estoy haciendo bien. Antes de ser un futbolista soy una persona. Si soy importante para el Milan significa que tengo que quedarme", afirmó.EFE

