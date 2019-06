Liverpool, los "reyes" de Europa, dice prensa británica

Liga de Campeones

"Los reyes de Europa", el "carisma" de Jürgen Klopp, o "Salah y Origi llevan la gloria", son algunos de los comentarios de la prensa inglesa sobre la victoria del Liverpool en la final de la Liga de Campeones disputada este sábado en Madrid.



El dominical The Sunday Times resalta que los aficionados de los "rojos" se unieron en una gran celebración después de vencer al Tottenham por 2-0 y conseguir el trofeo europeo por sexta vez.



El triunfo, con goles de Mo Salah y Divock Origi, respondió al "carisma" del entrenador, en opinión de los seguidores del club, mientras que en el norte de Londres el ánimo de los aficionados del Spurs ha sido de "reflexión" y "orgullo", dice el rotativo.



Para The Observer, la victoria del Liverpool es la culminación del proyecto de fútbol de "inclusión" del entrenador alemán.



El Sunday Telegraph resalta que el equipo del noroeste de Inglaterra sigue ganando los trofeos más importantes en distintas eras y generaciones, lo que asegura a Klopp un lugar entre "los grandes de Anfield" y obtiene un lugar en la historia del club.



En apenas cuatro años, el Liverpool de Klopp transformó a un "mediocre" equipo de la liga inglesa en "campeones de Europa", si bien, al final, se trató de una "noche imperfecta" al resaltar que fue la peor final de la Champions de la reciente historia.



The Independent on Sunday critica la calidad de la final, que se desarrolló a un ritmo muy lento, casi como si los jugadores estuvieran andando, sobre todo en el caso de Harry Kane.



"La excelente temporada del Liverpool llegó a un final inolvidable cuando Mohamed Salah y Divock Origi llevaron a los hombres de Jürgen Klopp a la gloria de la Liga de Campeones frente al Tottenham", señala el tabloide The Mirror.



La victoria de los "rojos" ayudó a dejar atrás la derrota en la final del año pasado en Kiev, agrega. // EFE