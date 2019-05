Neymar recurre la sanción de tres partidos impuesta por la UEFA

Liga de Campeones

Jueves 9| 8:11 am





El brasileño del París Saint-Germain Neymar ha presentado un recurso contra los tres partidos de sanción que le impuso la Comisión de Disciplina de la UEFA por haber insultado a un árbitro durante el duelo de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester United.



Así lo revela este jueves el diario francés "L'Équipe", que señala que el jugador podrá defenderse personalmente en la audiencia ante la Comisión de Apelación en Nyon, la sede suiza de la UEFA, en una audición que todavía no tiene fecha.



Neymar estaba lesionado en ese partido pero criticó con dureza a través de las redes sociales al cuerpo arbitral por el penalti pitado en contra del PSG en el tramo final del partido y que supuso la eliminación de su equipo.



El jugador, el más caro de la historia, que había seguido el encuentro en el Parque de los Príncipes desde la grada, bajó al césped, donde vivió de forma muy airada la eliminación.



En primera instancia fue sancionado con tres partidos por haber escrito en las redes sociales: "Es una vergüenza. Ponen a cuatro tipos que no saben nada de fútbol para seguir las repeticiones. Que se vayan a la mierda".



Lo hizo después de que en el descuento el VAR alertara al árbitro de un penalti por mano de Kimpembe, que transformó Rashford y que se convirtió el 1-3 que echaba por tierra el 0-2 conseguido en Old Trafford y consumaba la remontada del United. EFE