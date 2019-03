Solari: No he venido en un momento difícil para rendirme

Liga de Campeones

El argentino Santiago Hernán Solari se mostró esquivo en rueda de prensa tras la eliminación del Real Madrid pero se mostró tajante al afirmar que no llegó "en un momento difícil" para rendirse.



"Yo no he venido aquí en un momento tan difícil del club para rendirme", aseguró Solari tras una mala semana para el conjunto blanco que perdió los dos partidos frente al Barcelona, diciendo adiós a la Copa del Rey y prácticamente a la Liga y tras la eliminación en 'Champions'.



Además, el argentino no quiso pensar en una destitución: "No son valoraciones que deba hacer yo", dijo.



Además Solari ya piensa en el próximo día y en seguir trabajando: "Soy el entrenador y estoy aquí para trabajar y dar lo mejor de mi. El día siguiente es mañana, hay que ser profesionales. Hay que volver a trabajar mañana para ser mejores que ayer".



"Mañana tenemos entrenamiento y el fin de semana un partido de Liga. Todos tenemos la obligación por deber profesional y por lo que le debemos a este equipo de ir a trabajar con lo mejor que tenemos", continuó.



Solari contestó visiblemente triste a las preguntas referentes a sus sensaciones tras la eliminación: "Estamos tristes, dolidos. Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, pero no nos ha alcanzado y hemos quedado eliminados. Nosotros lo sentimos y tratamos de hacerlo lo mejor posible y esforzarnos. Es una noche triste, evidentemente".



"Realmente es difícil. Ha sido un partido con muchas alternativas, entrar en detalles en un momento así es realmente complicado, desde los cambios en el primer tiempo a los palos, las pelotas que no han entrado, su acierto, el VAR... una infinidad de cosas que vosotros podréis valorar con más tiempo", analizó.



Solari valoró las declaraciones de Dani Carvajal tras el partido en las que aseguró que habían hecho 'una temporada de mierda': "Las declaraciones en caliente son siempre complicadas. Dani tiene un gran carácter y se ha esforzado mucho hoy, se le veía dolido. A nadie le gusta perder. El Real Madrid es más grande que todos los presentes y siempre vuelve, siempre lo hace más fuerte".



Por último, el argentino explicó porqué tardó en hacer el último cambio, hasta el minuto 85: "Cuando uno realiza dos cambios, cualquier cosa puede suceder que te obligue al tercer cambio. De hecho así ha sucedido porque Gareth Bale ha quedado tocado tras el último cambio y nos quedamos con diez una parte del partido". EFE