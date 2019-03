Kroos: No hemos tenido el nivel para ganar este año

Liga de Campeones

El alemán Toni Kroos compareció brevemente en zona mixta tras la eliminación del Real Madrid en octavos de Liga de Campones frente al Ajax de Ámsterdam y aseguró que este año no han "tenido el nivel para ganar".



"Esta semana fue muy mal. En Copa contra el Barcelona empezamos fenomenal, pero no hemos tenido el nivel para ganar las cosas este año; hemos jugado bien y mal, pero no como en los últimos años cuando jugamos casi siempre muy bien", explicó el centrocampista.



"Hemos empezado bien el partido, pero después de los dos goles que nos marcaron fue difícil. El Ajax jugo muy bien hoy y en el primer partido. Tenemos que aceptar que el Ajax fue mejor en los dos partidos. Estamos tristes porque estamos fuera de nuestra competición favorita", valoró.



Por último, Toni Kroos no se mostró preocupado por los pitos que recibió por parte de la afición, que le señala como uno de los jugadores que más ha bajado su rendimiento en comparación con temporadas anteriores.



"No es un problema para mí, porque nosotros estamos tristes, como el público. Ha sido una semana dura para ellos también y es normal, pero creo que los aficionados nos apoyan cuando perdemos y cuando ganamos. Es fácil celebrar cuando se gana, pero ahora también hay que estar todos juntos", concluyó. EFE