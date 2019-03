Frenkie de Jong: Si ganamos, quizás Ramos se arrepienta

El jugador del Ajax no se ha rendido || Foto: Cortesía

El jugador del Ajax Frenkie de Jong dijo este viernes que si su equipo gana el partido de vuelta de octavos de final de Liga de Campeones contra el Real Madrid, "quizás Sergio Ramos se arrepienta" de haber forzado la tarjeta amarilla en el encuentro de ida en Ámsterdam.



El central del Real Madrid hizo una dura entrada al futbolista del Ajax Kasper Dolberg en el minuto 88 del partido de ida que terminó con victoria del equipo español por 1-2 para, como reconoció posteriormente, jugar unos eventuales cuartos de final sin ninguna amarilla acumulada.



No obstante, la Comisión de Disciplina de la UEFA sancionó este jueves a Sergio Ramos con dos encuentros de suspensión, uno por acumulación de tarjetas y otro por provocar "claramente" la amarilla en Ámsterdam.



De Jong, en declaraciones al periódico neerlandés AD, negó que la acción del defensa sea una provocación para el Ajax, entendiendo que el capitán del Real Madrid les daba pocas opciones de remontar la eliminatoria, y respondió que "quizás Sergio Ramos se arrepienta" si los de Ámsterdam acaban clasificándose para cuartos de final.



El futbolista holandés reconoció que "el Real Madrid es obviamente el favorito" para pasar de ronda, aunque añadió que su equipo "no se ha rendido" y "aún tiene posibilidades".



La federación neerlandesa aplazó el encuentro de Eredivisie que el Ajax debería disputar contra el PEC Zwolle este fin de semana para que sus futbolistas lleguen más descansados al Bernabéu.



De Jong se mostró a favor de la medida porque "jugar el sábado significa estar agotado el domingo. Después hay que volar el lunes mientras te tienes que recuperar, y eso no es ideal". // EFE