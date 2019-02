Allegri alabó el trabajo de Simeone

Liga de Campeones

Martes 19





Massimiliano Allegri, entrenador del Juventus, dio este martes la "enhorabuena" a Diego Simeone, del que remarcó que su "trabajo es extraordinario" al frente del Atlético de Madrid, su rival en los octavos de final de la Liga de Campeones, y dijo que el conjunto rojiblanco es "un bloque granítico en defensa".



"Enhorabuena a Simeone, porque ha hecho un trabajo extraordinario, pero sobre todo ha conseguido que el equipo trabaje siempre de la misma manera contra todos los equipos, no sólo en los partidos importantes, sino contra cualquier rival. Tiene una gran humildad y respeto por el adversario. Y no es fácil conseguir estos resultados. Por lo tanto, enhorabuena a Simeone", insistió.



"Es un bloque granítico en defensa", señaló después el técnico del Juventus, que apuntó al equipo por encima de las individualidades de su oponente, porque el Atlético "tiene unas características independientemente de los jugadores que jueguen".



"Han mejorado en la fase ofensiva y lo hacen muy bien en defensa. Es necesaria mucha paciencia. Tenemos que intentar comandar el partido, pero hay que tener mucho cuidado, porque es un equipo compacto y que concede muy poco. No firmaría nada. Mañana es importante hacer algún gol... o mejor dos", continuó el técnico.



También habló de Álvaro Morata, al que dirigió en el Juventus y con el que se enfrenta ahora como atacante del Atlético. "No conozco limitaciones de carácter de Morata. Ha crecido mucho con nosotros. Es un jugador más para partidos definitivos, en los que es muy peligroso", valoró Allegri, ante el desafío de ganar la 'Champions'.



¿El fichaje de Cristiano Ronaldo le obliga a conquistar esa competición a su equipo? "No es una obligación para ganar. Hay que trabajar bien en el campo y hay que tener un pelín de suerte. Tener a Cristiano es una ventaja, porque de los últimos diez u once años en la Liga de Campeones han estado Ronaldo y Messi", contestó.



"Para nosotros es una ventaja, pero el equipo tiene que tener un buen rendimiento. No depende todo de Ronaldo. Si tienes a Ronaldo, tienes más posibilidades, porque es el mejor del mundo", añadió el entrenador, que remarcó que la Liga de Campeones "siempre ha sido un objetivo" para el Juventus y que destacó la evolución de su equipo.



"Estamos creciendo física, técnica y psicológicamente, pero tenemos que seguir creciendo, porque en este momento entramos en la fase más importante de la temporada, en la que nos jugamos los octavos de final y parte del campeonato", abundó Allegri, con contrato con el club hasta 2020: "Estoy muy bien en el Juventus". // EFE