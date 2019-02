Ramos reconoció que forzó la amarilla ante Ajax

Liga de Campeones

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Sergio Ramos fue amonestado en el minuto 89 del duelo ante Ajax por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, cuestión que generó polémica al considerarse que provocó la amonestación del árbitro.

Inmediatamente, el central merengue salió al paso de la situación aclarando que no forzó la tarjeta amarilla para llegar "limpio" a los cuartos de final, en caso de que su equipo avance.

“Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de Champions League, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos”, escribió Ramos en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, minutos más tarde, el programa español El Chiringuito publicó un video que dejó mal parado al sevillano. En el audiovisual se aprecia al zaguero reconocer que se hizo amonestar intencionalmente.

“Sí, la verdad que viendo el resultado es algo que tenía presente. A veces en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas y lo he decidido así”, admitió el defensa.