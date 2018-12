Juventus cayó en Suiza frente al Young Boys

Liga de Campeones

Miércoles 12| 6:39 pm





La Juventus FC cayó 1-2 en su visita a Suiza al Young Boys en la última jornada del grupo H de la Liga de Campeones, aunque eso no le impidió clasificarse como primero para los octavos de final, gracias a la derrota del Manchester United en Mestalla contra el Valencia.



El revés 1-2 del United permitió al Juventus mantener los dos puntos de ventaja sobre los ingleses, lo que matizó su segunda derrota europea de la temporada, en un partido en el que el argentino Paulo Dybala recortó distancias en el 80 y vio como el colegiado le anulara el golazo del posible 2-2 en el tiempo añadido por posición de fuera de juego del portugués Cristiano Ronaldo.



El Juventus estuvo por detrás 0-2 al recibir un gran doblete del francés Guillaume Hoarau y su reacción en el tramo final, liderada por "la Joya" y por un Cristiano que golpeó a un poste en el 86, no fue suficiente para evitar la derrota.



Sin embargo, el equipo del técnico Massimiliano Allegri consiguió el objetivo que se había prefijado: estar en el sorteo de los octavos de final del próximo lunes como primer clasificado.



La Vecchia Signora encaraba la visita al Stade de Suisse como claro favorito, tras ganar catorce de los quince partidos disputados en la Serie A (Primera División) y cuatro de los cinco jugados en "Champions", aunque el césped completamente sintético del coliseo de Berna suponía una incógnita peligrosa.



Y las preocupaciones del técnico Allegri, que dejó al capitán Giorgio Chiellini en el banquillo, se confirmaron tras 25 minutos, cuando el colombiano Juan Guillermo Cuadrado se lesionó y tuvo que ser sustituido por el brasileño Álex Sandro.



La Juve, que hasta ese momento había dominado el partido y había rozado tres veces la ventaja con Cristiano, con un remate salvado bajo palos en el 13, un derechazo cruzado que acabó fuera en el 15 y una volea desviada en el 25, vio como el cruce se le complicaba.



A la media hora, Álex Sandro, todavía sin completar el calentamiento en la fría noche de Berna, controló mal un peligroso pase horizontal en el área de su compatriota Douglas Costa y derribó en el área al camerunés Ngoumo Ngamaleu, lo que provocó un penalti que Hoarau transformó para dar ventaja al Young Boys.



Los Juventinos apretaron en busca de la igualada, con otro derechazo peligroso de Cristiano desde los 17 metros, pero se fue al descanso por detrás 0-1.



Estaba fastidiado el cuadro turinés, que golpeó al larguero nada más saltar a campo en la segunda mitad, aunque la ventaja del Valencia, que estaba por delante 2-0 en el segundo minuto de la reanudación, le mantenía como sólido líder del grupo.



No se conformaba con eso el Juventus y apretó en busca del empate, aunque el Young Boys, con confianza por su ventaja, luchó con gran entrega y hasta logró ampliar distancias en el 68, cuando Hoarau recibió un balón al contragolpe, regateó a Leonardo Bonucci y definió con un perfecto zurdazo desde el límite del área que entró por el primer poste.



El doblete personal de Hoarau, que también rozó el triplete con una espectacular chilena, convenció a Allegri a dar paso a Dybala para subir el peso ofensivo de su equipo, y la entrada de la "Joya" tuvo efecto inmediato: el argentino recibió una gran asistencia de Cristiano y fulminó al meta con un zurdazo desde el límite del área (m.80).



Cambió ritmo el Juventus en el tramo final y llegó a rozar la remontada con un testarazo de Cristiano que impactó en el poste, para la desesperación de un CR7 que estuvo a punto de cantar un gol en al menos cinco ocasiones este miércoles.



Sin embargo, la mayor emoción llegó en el 93, cuando Dybala fulminó al portero con un tremendo zurdazo a la escuadra; el argentino estaba celebrando un golazo, pero el colegiado anuló su proeza porque Cristiano estaba en fuera de juego y, a su juicio, dificultó la posible intervención del guardameta.



Tras nueve victorias en otros tantos partidos lejos de Turín, el Juventus cayó en el Stade de Suisse, aunque pudo celebrar igualmente su billete para los octavos como primer clasificado. // EFE