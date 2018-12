Vinicius Jr: No hemos conseguido meter goles

Liga de Campeones

Miércoles 12| 5:29 pm





El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. comentó tras finalizar el encuentro de la Liga de Campeones de fútbol contra el CSKA de Moscú que es necesario que los jugadores estén más concentrados "hasta el final del partido".



"Nos tenemos que concentrar más desde el inicio del partido y hasta el final", manifestó Vinicius en declaraciones en Movistar+ al término del encuentro. "Hemos intentado mucho, pero no hemos conseguido meter goles", añadió.



Vinicius, que jugó como titular hasta el final del partido y destacó en la primera parte, manifestó que, a pesar de que "todos los jugadores tienen grandes cualidades", no fue "su día".



No obstante, aseguró que seguirían "trabajando para mejorar": "el sábado ya tenemos otro partido para jugar bien y sumar tres puntos", concluyó en relación al próximo partido de Liga contra el Rayo Vallecano. // EFE