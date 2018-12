El Inter no puede con el PSV y dice adiós a la Champions

Liga de Campeones

El Inter de Milán no pasó del empate 1-1 este martes en San Siro contra el PSV Eindhoven, lo que, unido al 1-1 del Tottenham en el campo del Barcelona, decretó su eliminación de la Liga de Campeones al acabar el grupo B en tercera posición. Un gol del argentino Mauro Icardi en el minuto 73, que igualó la ventaja visitante anotada por el mexicano Hirving Lozano, clasificaba al Inter para los octavos de la "Champions" hasta el 85, cuando el Tottenham logró el 1-1 en el Camp Nou que le permitía superar a los milaneses.

El Inter acabó el grupo B con los mismos puntos que el Tottenham (8), pero terminó tercero porque ganó al equipo inglés 2-1 en San Siro y perdió 1-0 en Wembley. El gol encajado en su estadio contra los 'Spurs' le costó caro. El Barcelona avanzó como primer clasificado. La derrota sufrida en Wembley contra el Tottenham en la anterior jornada (0-1) complicaba el camino del Inter, que llegó a la cita de este martes con la obligación de sumar más puntos que el conjunto inglés, que visitaba un Barcelona ya matemáticamente clasificado a octavos como primero de grupo.

El desarrollo del choque del Camp Nou tenía capital importancia para los milaneses, ya que, de ganar, el Tottenham pasaría de ronda, pero al mismo tiempo los hombres del técnico Luciano Spalletti no podían permitirse perder la concentración contra un PSV que sabe jugar muy bien al contragolpe. Y el Inter no falló en la interpretación del partido y rozó la ventaja tras apenas seis minutos de juego, cuando el croata Ivan Perisic estrelló un cabezazo en la madera tras una perfecta asistencia del argentino Mauro Icardi. Los milaneses agredían a los holandeses y la noticia del gol del francés Ousmane Dembelé que adelantaba al Barcelona reforzaba su seguridad, aunque todo se puso cuesta arriba en el 13, cuando el PSV se adelantó gracias a un grave error defensivo del ghanés Kwadwo Asamoah.

El lateral zurdo perdió el balón ante la presión del holandés Steven Bergwijn, quien profundizó en la banda y centró para que el "Chucky" Lozano adelantara a los visitantes con un testarazo. La diana recibida sacudió mentalmente a un Inter que atacó de manera frenética y poco razonada, contra un PSV que tuvo las mejores oportunidades antes del descanso, primero con el holandés Luuk De Jong y luego con un disparo desde 25 metros de Bergwijn, ambos parados por el meta esloveno Samir Handanovic.

Necesitaba al menos un gol el Inter y la reanudación empezó con un dominio milanés y con el portero holandés Jeroen Zoet como protagonista, al negar el gol a Icardi (m.48), Matteo Politano (m.53), al español Borja Valero (m.61) y al senegalés Keita Baldé (m.63) con cuatro importantes intervenciones. De ellas, la más espectacular fue ante Icardi. Pasaban los minutos y los milaneses eran los dueños del encuentro, pero pese a controlar la posesión y a acercarse de nuevo a la portería rival con Icardi (remate fuera en el 66) y el holandés Stefan De Vrij (cabezazo central en el 67), no lograban ver puerta y la tensión iba a apoderándose cada vez más de ellos.

Y en el momento de la necesidad, fue el capitán "nerazzurro", Icardi, quien apareció para devolver entusiasmo a su equipo, al recibir un centro de Politano en el segundo poste y al empujar el balón de cabeza entre las mallas para subir el 1-1 al marcador (m.73). Era el cuarto gol del rosarino en seis partidos de esta Liga de Campeones y en ese momento, con el Barcelona todavía por delante 1-0, valía el pase a octavos, aunque la preocupación permanecía alta porque el Tottenham apretaba con todo en busca de un gol.

Durante unos diez minutos, el ritmo del encuentro de San Siro bajó, con los milaneses y su afición pendientes de lo que ocurría en el Camp Nou, con el deseo de que no llegara una diana de los ingleses, pero llegó en el 85 por medio del brasileño Lucas Moura. Ya no tenía otra opción que lanzarse a por el segundo gol el Inter, que de no hacerlo terminaría tercero y en la Liga Europa. Los hombres de Spalletti atacaron con Icardi, Keita, Perisic y también el argentino Lautaro Martínez. Las últimas oportunidades llegaron en el tiempo añadido, pero Icardi fue contrarrestado en el área con una gran acción defensiva de Nick Viergever y Lautaro envió fuera un cabezazo que valía el pase de ronda. Fue un empate amargo para el Inter, que tras saborear el pase a los octavos de final terminó tercero y tendrá que competir en la Liga Europa. EFE