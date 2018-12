Pochettino: Esperábamos llegar al Camp Nou ya clasificados

Liga de Campeones

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, aseguró en la previa del encuentro de Liga de Campeones ante el Barcelona que los ingleses "esperaban llegar al Camp Nou ya clasificados" y sin depender del último partido de la liguilla.



"Merecimos más en Milán contra el Inter y en Holanda ante el PSV y no jugarnos mañana lo que nos jugamos", opinó Pochettino antes de subrayar que "el fútbol a veces no va de merecimientos sino de goles".



El argentino, que recalcó que "el Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo", aseveró que lo que necesita el Tottenham para ganar mañana es "ser optimistas y pensar que estamos preparados para competir en las mejores condiciones".



Pochettino recalcó que sus jugadores tienen que pensar en su actuación y no en la del Barça, independientemente de quien juegue de los azulgranas.



"Que el Barcelona rote no facilita las cosas: tiene 24 jugadores de mucha calidad y todos querrán mostrarse para ganar más protagonismo", valoró.



El técnico del Tottenham subrayó que su objetivo es "siempre es dominar al oponente, pero el Barcelona es un gran ejemplo de jugar siempre de esta manera por muchos años", por lo reconoció que ese cometido será de gran dificultad.



Mauricio Pochettino, exjugador y expreparador del Espanyol, reconoció haber visto el resumen del derbi barcelonés, aunque aseguró que el partido de mañana es importante porque quiere clasificarse para octavos con su equipo, "no por ser aficionado del Espanyol".



El entrenador del Tottenham habló también de su compatriota Leo Messi, de quien dijo que "es el mejor del mundo y cualquiera que tenga alguna noción de fútbol lo sabe". // EFE