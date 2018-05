Bale: "Necesito más minutos; tengo tiempo para pensar mi futuro"

Liga de Campeones

Sábado 26| 7:52 pm





"Obviamente tengo que jugar todas las semanas, siempre lo he querido hacer y necesito más minutos. Si no puedo hacerlo en el Real Madrid tengo que pensarlo durante el verano, tengo tiempo para pensar relajado y decidir mi futuro", dijo en rueda de prensa tras recibir el galardón como jugador de la final.



"Tengo que sentarme a hablar tranquilamente con mi agente. Necesito más minutos todas la semana y si no puede ser en el Real Madrid tendré que pensármelo mucho. Acaba de terminar la temporada, debo pensar si me quedo o no", añadió.



Bale no ocultó su decepción por la suplencia en la final de Kiev y justificó que con su final de temporada esperaba comenzar el partido.



"Me sentí desilusionado porque creo que debía estar desde el inicio porque estaba jugando muy bien, pero soy un profesional y se que el equipo no son solo once jugadores si no todo el grupo y cuando salí di todo lo que tengo. Ha sido un sueño hecho realidad. Lo más importante es defender el título y que el Real Madrid se lleve la copa a casa", manifestó.



La chilena que marcó dijo que es "el mejor gol" de su vida y "en la competición más importante del fútbol en el mundo". Un tanto que jamás podrá olvidar y el primero que consigue. "Nunca había marcado de chilena, siempre lo quise hacer, estuve a punto varias veces pero lograrlo en un partido como el de esta noche ha sido un sueño".



"Marcelo hizo un pase y justo estaba a la altura idónea. Lo había intentado antes y pensé por qué no hacer una chilena, fue estupendo ver como entraba el balón a la red. En el segundo golpeé el balón intentado darle curvatura para ponérselo difícil al portero pero fue una pena que cometiese ese error", sentenció. EFE