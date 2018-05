El Liverpool devolverá dinero de entradas a aficionados que no lleguen a Kiev

Liga de Campeones

EFE

El Liverpool ha anunciado este viernes que devolverá el importe íntegro de las entradas a aquellos aficionados que, debido al elevado número de vuelos cancelados, no puedan viajar a Kiev para la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.



Cientos de 'supporters' del conjunto inglés se han visto afectados en los últimos dos días después de que la operadora Worldchoice Sport tuviera que cancelar tres de sus vuelos al no poder conseguir 'slots' -derechos de despegue y aterrizaje- en el concurrido aeropuerto de Boryspil, en la capital ucraniana.



Uno de esos vuelos ha sido reprogramado para salir del aeropuerto John Lennon de Liverpool este viernes, pero los otros dos se mantienen cancelados, con más de 650 aficionados en tierra sin saber si llegarán a tiempo a la final.



"Considerando las circunstancias excepcionales que rodean el atraso y la cancelación de los vuelos a Kiev, el Liverpool FC ofrecerá a los seguidores afectados la devolución total del precio de las entradas", informó el equipo de Anfield a través de un comunicado, publicado en su página web.



"Los aficionados que inicialmente iban a volar en los vuelos ET8704 y ET8706, y aquellos que no han podido viajar en el reprogramado ET8700, operado por Woldchoice Sport, podrán pedir un reembolso", continuó la misiva.



Joe Anderson y el exboxeador Vitali Klitschko, alcaldes de Liverpool y Kiev, respectivamente, han aunado fuerzas en los últimos días y han asegurado que están "trabajando muy duro" para intentar solventar la situación en el aeropuerto de la capital ucraniana.



"Hemos estado conversando durante toda la mañana con el alcalde Klitschko y con el director del aeródromo. Van a intentar hacer un par de cosas para nosotros: intentarán que podamos usar un aeropuerto cercano o fletar un Airbus y otros aviones más pequeños entre hoy y mañana", comentó Anderson a través de un vídeo en su cuenta oficial de Twitter.



Por su parte, desde la operadora Worldchoice Sport han pedido disculpas a los aficionados y han afirmado que están "muy decepcionados con el aeropuerto de Kiev", al tiempo que han garantizado que los seguidores recibirán su reembolso "en los próximos siete días".



"Pedimos perdón encarecidamente a todos los seguidores por esta terrible situación. Estamos muy decepcionados con el aeropuerto de Kiev y queremos asegurar a todos nuestros clientes que recibirán la totalidad del importe pagado en los próximos siete días", subrayó la compañía.