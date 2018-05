Di Francesco: "No puedo reprochar nada a los chicos"

Liga de Campeones

El Roma ganó 4-2 este miércoles ante el Liverpool, pero fue eliminado debido al 2-5 sufrido en el partido de ida, lo que dio a los ingleses el pase a la final de Kiev, donde se enfrentarán al Real Madrid.



"Lo siento por el empuje que nos dio la afición al llegar al estadio. Yo estaba seguro de poder remontar, también en la segunda mitad. Esta noche desde el punto de vista de la actitud y de la prestación no puedo reprochar nada a los chicos", afirmó Di Francesco en rueda de prensa al acabar el encuentro.



Los romanos protestaron mucho al colegiado, el esloveno Damir Skomina, por dos posibles penaltis no pitados a su favor, y Di Francesco reconoció que la tecnología VAR, que no se usa en la Liga de Campeones, habría ayudado a su equipo.



"Hay decepción por haber perdido un poco de tiempo para protestar, pero la VAR nos habría aportado algo esta noche, porque hubo episodios clamorosos", dijo el preparador del Roma.



Sin embargo, Di Francesco se siente muy orgulloso por la campaña europea protagonizada por el Roma, que ganó al Chelsea y eliminó al Shakhtar y al Barcelona, y subrayó que su plantilla ha mejorado mucho a nivel mental.



"La mentalidad te hace ser grande. Hay un proceso de crecimiento que pasa por los errores, a partir de mí. Estoy contento por estas mejoras a nivel mental, pero todavía falta mucho", explicó el italiano.



Más allá de las protestas por los penaltis no otorgados, Di Francesco quiso felicitar al Liverpool, que volverá a jugar una final de la Copa de Europa tras la de 2007 en Atenas, cuando perdió contra el Milan.



"El Liverpool no ha robado nada, es un gran equipo con jugadores muy fuertes. Creo que al final (el Roma y el Liverpool) se equivalen, pasó el equipo que fue mejor en los detalles, algo en lo que nosotros hemos fallado", afirmó. EFE