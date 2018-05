Klopp: "Parece una locura, pero vamos a Kiev"

Liga de Campeones

El Liverpool cayó 2-4 este miércoles en el Estadio Olímpico contra el Roma, pero el 5-2 obtenido la semana pasada en el partido de ida permitió a su equipo conseguir el pase para la final de Kiev (Ucrania), donde le espera el Real Madrid.



"Hubiera sido una locura pasar por la prórroga. Pero hemos pasado, estamos en la final y estoy muy contento por los chicos, el club, la afición. Y ahora vamos a Kiev, parece una locura, pero vamos a Kiev", aseguró Klopp en rueda de prensa al acabar el partido del Olímpico.



Tras elogiar a sus jugadores por dar siempre el máximo, Klopp reconoció que su rival en la final, el dos veces consecutivas campeón de Europa Real Madrid, es un equipo con mucha más experiencia internacional con respecto a su plantilla.



"Todavía no me han dado trofeos, ni copas ni medallas. Todavía hay trabajo por hacer, pero ir a la final es algo fantástico. (El rival) es el Real Madrid, tiene gran experiencia, jugó muchas finales, cuatro veces en cinco años", dijo.



"Tienen experiencia y nosotros no, pero estaremos al máximo. Debemos jugar dos partidos de Premier League y luego prepararemos la final", agregó.



Para llegar a Kiev, el Liverpool tuvo que sufrir hasta el final ante un Roma valiente, que nunca dejó de luchar y que llegó a un solo gol de forzar la prórroga.



Los "Reds" estuvieron por delante 2-1, pero Klopp explicó que su equipo no tuvo la habilidad de sentenciar el partido y que eso permitió al Roma ganar confianza.



"No hemos cerrado el partido y obviamente quedó abierto. En los momentos más intensos tuvimos unos buenos contragolpes, pero no marcamos y así puede pasar de todo", comentó el entrenador alemán.



"Hay que sufrir para pasar, no tengo problemas con eso. Hubo momentos en la segunda mitad en los que no sentenciamos el partido y por eso tuvimos que sufrir", insistió.



Klopp también subrayó el largo camino que tuvo que hacer el Liverpool para llegar hasta Kiev, ya que los ingleses empezaron su temporada europea el pasado agosto en la fase previa contra el Hoffenheim.



"Fue difícil, tenemos un buen grupo, pero había que ganar muchos partidos. Jugamos contra el Oporto (en octavos), el Manchester City (en cuartos), que fue difícil, y ahora la Roma", recordó. EFE