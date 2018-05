Keylor, de la duda permanente a héroe

Liga de Campeones

Miércoles 2| 5:52 pm





"El Madrid fichó un portero nuevo, me corté el pelo y soy otro", bromeó Keylor Navas eufórico tras sentirse nuevamente jugador trascendental en una gran cita. Lo necesitaba, venía de cometer dos errores a los que se sobrepuso con grandeza.



Apretaba el Juventus en la vuelta de cuartos de final para devolver la eliminatoria a un escenario impensable tras el 0-3 en favor del Real Madrid en Turín. Dos goles marcados y el tercero que lo igualaba todo llegaba con un centro del costado que no blocaba Keylor. La mala colocación del cuerpo provocaba que se le escapase el esférico y dejase el tanto en bandeja a Matuidi.



La celebración del tanto de penalti salvador de Cristiano Ronaldo en el minuto 93, que evitaba la mayor remontada en una eliminatoria en la historia de la Liga de Campeones, dejó a varios compañeros corriendo hasta la portería para celebrarlo con el guardameta tico que se quitaba un enorme peso de encima.



La ida de semifinales no podía comenzar peor para Keylor. El espacio que dejó Marcelo en una de sus incorporaciones, lo aprovechaba Kimmich para sorprender. Cuando se esperaba su centro, el lateral del Bayern chutó a puerta. El balón entró por el centro de la portería, con la impotencia del portero madridista cuando se había lanzado para anticiparse al pase y veía que su reacción no impedía un tanto que le retrataba.



Si ya se quitó la espina en la segunda mitad del Allianz Arena, con intervenciones de mérito, en el Bernabéu su figura se hizo gigante cuando el Bayern tuvo en su mano voltear la eliminatoria. Su parada repleta de reflejos al disparo de Alaba desviado en su trayectoria por Varane y el vuelo al chut cruzado de Tolisso fueron las dos acciones más brillantes de sus ocho intervenciones a disparos del conjunto alemán.



Fue la demostración de un futbolista con mentalidad de acero. Un portero que se vio fuera del Real Madrid, camino de Manchester, y que desde entonces se acostumbró a luchar ante todos los elementos y responder a la exigencia del examen diario ante los numerosos nombres de sustitutos. No ha estado solo y su gran actuación fue un premio para la confianza de Zinedine Zidane.



El técnico francés ha sido la clave para impulsar el éxito de Navas. Cuando el Real Madrid tenía hecho a Kepa Arrizabalaga, frenó su llegada por 20 millones de euros en el mercado invernal. No quería ningún factor que desestabilizase el ambiente de su vestuario.



El ambiente que se respira era clave y aumentar la competencia en la portería podría tener el efecto contrario. Los pesos pesados están del lado de Keylor, empezando por el capitán Sergio Ramos con el que mantiene una gran amistad.



De la duda permanente a héroe del pase a la final tan solo había 90 minutos. Ahora, Keylor está a un paso de ser el primer portero de la historia de la Champions en ganar tres títulos. La directiva madridista que tenía sobre la mesa un puñado de nombres para la portería, vuelve a replantearse la situación. EFE