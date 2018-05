Heynckes: "El Real Madrid puede dar las gracias a Keylor Navas"

El portero costarricense fue uno de los mejores jugadores del partido. Salvó muchos goles del Bayern Múnich y fue clave en la clasificación del equipo de Zidane para la final. Por eso, Heynckes alabó su actuación:



"Si se miran los dos partidos, creo que hemos sido mejor equipo. Pero lamentablemente, no hemos podido alcanzar la final. Para mis jugadores y para mí es una gran decepción. En general, los dos equipos han hecho publicidad para el fútbol. Ha sido un partido de nivel internacional. Pueden dar las gracias a Keylor Navas, que ha sido espectacular. Sobre todo, al final del partido. Ha parado muy bien y paradas muy buenas", declaró.



Heynckes lamentó que después de una buena primera parte del Bayern llegara un "regalo" de su portero Ulreich, que sirvió en bandeja a Benzema el segundo tanto del Real Madrid. Aún así, resaltó el buen trabajo de sus futbolistas.



"Con el 2-1, hemos seguido con moral. Nos hemos quitado el susto de encima. Hemos ido muy fluidos y el Real Madrid en su propio campo sólo jugaba a la contra. Mi equipo ha jugado muy bien, hace mucho tiempo que no veo al Bayern así de bien. No hemos dicho cuantos faltaban por lesión. En un partido tan justo como hoy, ante 80.000 espectadores, si delante no hay alternativas, es difícil ganar", señaló.



"Nos faltan jugadores muy importantes. Pero en general, confío mucho en los que han jugado. Lo han hecho muy bien Han hecho un fútbol muy bueno, muy fino y muy fluido. Pocas veces se ve este fútbol en Europa. Es una pena que nos hayan eliminado", añadió.



Asimismo, no quiso decir qué equipo será el favorito para ganar la final. A la espera de la otra semifinal que disputarán Roma y Liverpool, el técnico germano destacó la fortaleza del conjunto inglés.



"Parece que el Liverpool tiene más probabilidades de llegar a la final. Va a ser un adversario muy difícil. No sé quién puede ser el favorito. En una final puede pasar de todo", señaló.



Después, insistió en la importancia de las ausencias de algunos de sus jugadores y recordó que en la ida, en los primeros minutos, se quedó sin dos jugadores importantes: Jerome Boateng y Arjen Robben.



"Eso no es tan fácil de asimilar. Faltan cinco jugadores "top", pero tengo plena confianza en todos. Hoy lo han demostrado. Por eso, no quiero buscar excusas por los que no han estado. No me parece bien".



Cuestionado por si ha dirigido su último partido en Liga de Campeones, respondió afirmativamente y recordó que, realmente el último fue el de la final ante el Dortmund de 2013 porque era esperado.



"Nunca tuve la intención de volver al banquillo, ya sabéis por qué. Hoy es una situación que es definitiva. Ya no voy a estar más en un partido de Liga de Campeones y está bien así. Creo que no hay muchas personas que con 72 años se mete en estas aventuras. No tengo una emoción de que diga... "vaya, el último partido, se acabó", dijo.



Por último, habló sobre el cambio de James Rodríguez en la segunda parte y sobre la actuación de su portero.



"James ha hecho un partido espectacular. Al final estaba un poco cansado, pero además con Javi Martínez quería a un jugador que va muy bien de cabeza. Ese ha sido el único motivo. James ha estado espectacular. No tengo nada que objetar en su rendimiento. Ha estado muy bien", indicó.



"Ulreich ha hecho una temporada espectacular. Ha tenido un pequeño despiste. Primero pensaba que quería coger el balón con las manos, se ha dado cuenta de que no podía, se ha puesto tenso y es terrible para el jugador y para el equipo. Hemos tenido muchas oportunidades, no hemos tenido suerte. El portero del Real Madrid ha estado muy bien", culminó. EFE