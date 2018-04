Casemiro: "La eliminatoria no está hecha"

Liga de Campeones

"Sabemos que va a ser un partido muy duro porque la eliminatoria no está hecha. Nos va a tocar saber sufrir en casa pero tendremos el apoyo de nuestra afición en una semifinal muy importante. Nos jugamos nuestro año y esperamos estar en la final", dijo en la zona mixta del Allianz Arena.



El centrocampista brasileño puso como referencia el partido de vuelta ante el Juventus, cuando con tres goles de ventaja de Turín se acabó consiguiendo el pase a semifinales con un penalti en el, minuto 93.



"Nos enseñó que en el fútbol sabemos que siempre debemos tener la misma atención, jugar igual que el primer partido porque te puede perjudicar si piensas en la final. No hay nada hecho y tenemos que tener mucha tensión en el partido de vuelta", advirtió.



Descartó Casemiro que el factor fortuna haya estado del lado madridista. "No pienso que haya sido suerte, ha sido un gran trabajo del equipo. La suerte es consecuencia del trabajo y hay que felicitar al equipo por el gran trabajo que hizo".



Las suplencias de Gareth Bale y Karim Benzema no son importantes para el grupo y Casemiro destacó los jugadores que entraron al campo. "El mister nos dejó muy claro desde el principio que todos tienen que estar bien para jugar. Hoy jugó Lucas y ha hecho un gran trabajo desde el inicio y luego entró Asensio. Han intentado hacerlo lo mejor que podían. Nuestro mayor éxito es que todos los jugadores están preparados para jugar".



Y restó importancia al error de Keylor Navas en el gol del Bayern. "La segunda parte ha hecho muchas paradas y está muy bien. Hizo paradas importantes para el equipo y fue un jugador importante en el partido". EFE