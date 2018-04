Heynckes: "El Real Madrid es vulnerable en defensa"

Liga de Campeones

"El partido de hoy ha mostrado un Real Madrid vulnerable en defensa y ante la Juve fue buena muestra de ello en el Bernabéu. Podemos ser optimistas para la vuelta. Vamos a intentar corregir el resultado de la ida", aseguró en rueda de prensa.



El técnico del Bayern fue crítico con sus jugadores por los goles del Real Madrid. "Marcamos primero pero fue clave el regalo del gol justo antes de acabar el primer tiempo y el segundo gol también fue un regalo".



"Pocas veces había visto tantas ocasiones de gol sin materializar del Bayern. Ocurre pocas veces que el Real Madrid permita tanto pero no supimos aprovechar las ocasiones y ellos fueron más eficaces. Repartimos regalos y las oportunidades que tuvimos no las aprovechamos", analizó.



También pese a elogiar el partido de Ribery, dejó una crítica por una clara ocasión perdonada con 1-0 a su favor. "Ha jugado excelente pero en el primer tiempo tuvo una gran ocasión que si llega a marcar el 2-0 habríamos ganado el partido. Es muy profesional, trabaja mucho y bien. Tiene una auto motivación enorme".



Pese a mostrarse molesto, Heynckes dejó mensajes de optimismo para el partido del próximo martes en el Santiago Bernabéu. "En Madrid haremos todo lo posible para corregir este resultado. Estamos en condiciones de crear ocasiones y ser capaces de materializarlas, es nuestro deber. El Real Madrid tiene una gran ventaja pero hemos perdido inmerecidamente, merecimos ganar y eso me hace ser optimista para el Bernabéu".



Es más que posible que no pueda contar con Arjen Robben y Boateng que se lesionaron. "Lamentablemente Javi Martínez recibió un golpe en la sien y estaba un poco mareado. Muy pronto tuvimos que cambiar a Robben y más tarde a Boateng, por eso tuvimos dificultades para meternos en el partido".



"Si faltan en la vuelta dos jugadores de la talla de Robben y Boateng son dos bajas serias. Hay que esperar a que se les hagan las pruebas médicas y los resultados para ver que lesiones tienen". EFE