Müller: "fuimos demasiado ingenuos y no aprovechamos nuestras ocasiones"

Liga de Campeones

Miércoles 25| 5:08 pm





"Si se mira todo el partido fuimos demasiado ingenuos. No logramos hacer lo que hemos en la últimas semanas que ha sido aprovechar nuestras ocasiones", dijo Müller en declaraciones a la Segunda Cadena de la Televisión Alemana,



"Hubiéramos podido tener un resultado mucho mejor por la manera como se dio el partido", añadió,



Müller dijo que no se puede criticar nada al planteamiento táctico ya que los goles llegaron en jugadas puntuales.



"El segundo gol lo recibimos por un error individual, el primero fue raro, Pero lo definitivo es que no hicimos nosotros nuestro goles", dijo.



Pese a la derrota, Müller considera que "en la vuelta todavía hay mucho que hacer y nada está decidido". EFE