Khedira, sobre Real Madrid-Juventus: "Llorar y buscar excusas no sirve"

Liga de Campeones

Viernes 13| 12:45 pm





EFE

El alemán del Juventus Sami Khedira, consideró este viernes que "llorar y buscar excusas no sirve", refiriéndose a la remontada frustrada en el último minuto el miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.



Khedira fue titular en la visita del Juventus al estadio Santiago Bernabéu, en la que los turineses iban ganando 3-0 hasta el minuto 93 y estaban a punto de forzar la prórroga, cuando el árbitro pitó un penalti por una falta del marroquí Medhi Benatia a Lucas Vázquez.



"Jugar en el Bernabéu y remontar es casi imposible, lo hemos hecho por noventa minutos, pero a veces los partidos duran más. Al final del encuentro estábamos tristes, y hoy también es duro", reconoció Khedira en una entrevista difundida por el Juventus.



"Fue un partido fantástico, que nadie esperaba en el que hemos demostrado que somos uno de los mejores equipos de Europa. Esto es el fútbol, pero debemos aceptarlo y felicitar al Madrid que es un gran equipo. Estamos orgullosos de lo que hicimos, incluso si no tuvimos premio", prosiguió.



El internacional alemán alegó además que "llorar y buscar excusas no sirve, ahora hay que mirar adelante y concentrarse en el título liguero y en la Copa Italia, que son dos grandes objetivos".



La acción del penalti pitado por el árbitro inglés Michael Oliver en el Madrid-Juventus provocó la ira del capitán de los turineses, Gianluigi Buffon, que fue expulsado, y del presidente del club, Andrea Agnelli.



Khedira reconoció que se trata de una acción "en la que se puede pitar un penalti", pero consideró que el error del colegiado fue el hecho de haber dudado algunos segundos antes de tomar la decisión.



"En mi opinión, para dar un penalti en el último minuto debes estar seguro al cien por cien. He mirado las imágenes veinte veces y, mirando al árbitro, (veo que) no estaba seguro. Espera dos o tres segundos antes de pitar", aseguró.



"Y para dar un penalti al final de un partido no debes tener dudas. No era un penalti tan claro y por eso al final estábamos todos enfadados", añadió.