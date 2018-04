¡Definidas las semifinales de la Champions!

Carlos A. Chacón A. || @Carloschacon05

Este viernes se realizó el sorteo de las semifinales de la UEFA Champions League, donde se conocieron los dos cruces para las instancias finales del certamen continental.

El primer cruce será entre Bayern Múnich y Real Madrid, mientras que el segundo es entre Liverpool y AS Roma.

Además, el ex delantero ucraniano, Andriy Shevchenko, fue la ‘mano inocente’ en este azar que se celebró en la ciudad de Nyon, Suiza.

Las semifinales se disputarán el próximo 24 y 25 de abril y la vuelta será el 1 y 2 de mayo.

The official result of the #UCLdraw!@FCBayern v @realmadrid @LFC v @OfficialASRoma



🏆 Who will reach the final in Kyiv? pic.twitter.com/fHyjIPresp