Zidane: "Hay penalti"

Liga de Campeones

Miércoles 11| 6:47 pm





"Hay penalti. Me dijeron que hay penalti. No la vi. De todas formas, pitó el árbitro y no podemos cambiarlo. Pero yo creo que hay penalti. Si hay penalti hay penalti y ya está. Ahora no hay que hablar, nosotros pasamos", declaró.



"Estamos en semifinales. Hay penalti. Ellos hicieron un buen partido y nosotros, regular. Hemos creído hasta el final y creo que dentro de los dos partidos nosotros merecimos el pase. Estamos contentos", agregó.



También se refirió a las palabras de Pep Guardiola de este martes, en las que recordó que en la Liga de Campeones los errores arbitrales son clave y que al Real Madrid la temporada pasada le ayudaron con la expulsión de Arturo Vidal cuando se enfrentó al Bayern.



"No me interesa lo que dice Guardiola; me habla de una cosa del año pasado. ¿Le voy a contestar a Guardiola por lo que dijo? Son los árbitros, a veces a favor y a veces en contra y hay que callarse. Yo nunca me voy a meter con los árbitros y he tenido ocasiones para hacerlo. Yo nunca me meto. Hoy, ha sido penalti. De lo de hoy hablo y al final pasamos nosotros", comentó.



Asimismo, habló sobre la sangre fría de Cristiano Ronaldo, que tuvo que aguantar seis minutos hasta lanzar el penalti que dio el pase al Real Madrid: "Cristiano está acostumbrado a eso. Al final la mete, ya está y nos vamos a casa con la victoria", señaló.



Respecto al desarrollo del encuentro, reconoció que el gol de Mario Mandzukic en el segundo minuto no lo esperaba y eso pudo cambiar el desarrollo del choque.



"Lo encajas, bajas la cabeza y ellos tienen una salida. Hicieron un buen planteamiento y nosotros mal en el sentido del juego o en ocasiones, pero hemos tenido un poco de dificultad en manejar nuestro partido", indicó.



"Pensaba que íbamos a sufrir. Pero no esperaba encajar un gol en el minuto uno. Sufrimos. Cada balón que jugábamos por detrás, presionaban e hicieron un gran partido con un gran planteamiento del entrenador, No me vi fuera porque no pienso en eso. Siempre pienso en positivo. Luego, si estás fuera, estás fuera, puede pasar. Pero dentro de mí, no pensaba en no pasar", apuntó.



Cuestionado por los cambios en el descanso, en el que salieron Lucas Vázquez y Marco Asensio por Casemiro y Gareth Bale: "Había que hacer algo, no estaba contento con el planteamiento. No es por Gareth. Cambié el planteamiento y cambiamos un poco la dinámica. Luas y Asensio nos dieron más energía. Pero no era para castigar a Casemiro o a Bale".



Tampoco quiso señalar a Keylor Navas por su fallo en el segundo gol y dijo que los tantos que recibe el Real Madrid es culpa de todos, que están "en el mismo barco".



También habló sobre la expulsión de Gianluigi Buffon y su posible último partido europeo: "No creo que lo mereciera. Pero tampoco lo podemos cambiar. En cualquier caso, lo que ha pasado al final, no va a borrar lo que ha sido Buffon para el fútbol. Y pienso lo mismo que ayer, es un jugador enorme, tiene que pensar en lo que ha hecho con toda su carrera. Tal vez pueda jugar incluso la Liga de Campeones y no sea su último partido". EFE