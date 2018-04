Buffon: "Pitar un penalti en el 93

Liga de Campeones

Miércoles 11| 6:27 pm





"Estoy bien. La vida sigue. Estoy feliz y orgulloso del partido que hemos hecho y del apoyo de mis compañeros y todos los demás. Esta noche lo que era impensable llegó a ser real. No creo que sea un justo final para la Juve después de lo que se vio esta noche", dijo en beIn Sports.



Sobre el penalti transformado por Cristiano Ronaldo en el tiempo añadido, dijo: "Estaba muy cerca, como los estaban el árbitro y el juez de línea. Si tienes el cinismo de pitar un décimo de penalti en el minuto 93 no eres un hombre; eres un animal por falta de sensibilidad ante los sucedido antes y el sacrificio de todos".



"No puede pasar esto después de lo que había sucedido antes. El árbitro estaba fuera del partido", agregó tras su últimos partido en la 'Champions".



"Felicito a todos los amigos del Real Madrid, a Sergio Ramos, por clasificarse y que se han merecido pasar, pero en un estadio como éste, con estos equipos y estos jugadores, si no tienes personalidad y valentía tienes que quedarte en tu casa o en la grada con tu mujer y tu niños comiendo patatas fritas y bebiendo un coca-cola. Si no tienes valentía lo mejor es que te quedes en casa", concluyó. EFE