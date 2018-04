Cristiano: "Esto nos tiene que servir de aprendizaje"

Liga de Campeones

Miércoles 11| 5:24 pm





"Fue un partido muy sufrido. Nos tiene que servir para aprender. Nos tiene que servir de lección. En el fútbol no hay nada regalado. Hay que pelear siempre hasta el final", dijo el futbolista a Bein Sports.



"Ellos han estado bien, pero creo que hemos sido justos vencedores. El penalti es penalti. No sé por qué protestan. Le dan por detrás. Si no hacen penalti es gol. Es su juego. Estamos muy contentos porque el Real Madrid está en la semifinal", añadió.



Sobre los minutos transcurridos desde que el árbitro señaló el penalti hasta que lo lanzó (del 93 al 97), Cristiano indicó: "Intenté tranquilizarme porque sabía que era un penalti decisivo. Fueron minutos que se me hicieron eternos".



"En el fútbol todo puede pasar. Que sirva de aprendizaje para el futuro. No estuvimos bien y hay que aceptarlo. Estamos en semifinales y ahora hay que ir paso a paso", concluyó. EFE