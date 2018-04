El Real Madrid no quiere sorpresas en el Bernabéu

Liga de Campeones

Manuel Vargas

El Santiago Bernabéu albergará la vuelta de estos cuartos de final (2:45 pm hora de Venezuela) de la Champions League entre Real Madrid y Juventus con una consigna clara: cero confianzas y autocomplacencia. Como si el resultado de la ida no existiera.

Zidane ya lo ha advertido desde el principio y espera que el ejemplo vivido por el Barcelona ante la Roma le muestre a los suyos que la eliminatoria está aún muy lejos de cerrarse. Los blancos saben que su promedio goleador es superior (2,78% por un 1,22% de la Juve) y que con Cristiano Ronaldo en “modo Champions” las cosas son más fáciles, en eso confiarán para poder hacer bueno el 0-3 conseguido en Turín.

Pese a la ausencia de Sergio Ramos el descanso que tomaron algunas piezas importantes en Liga, como Isco, Modric o Casemiro, los ayudará a mantener un buen nivel. A ellos se les sumará Jesús Vallejo para acompañar Raphael Varane, sustituyendo al de Camas, y ya es asumido que Benzema volverá al 11 para seguir acumulando argumentos para una titularidad impuesta que solo el entrenador galo ve.

La Juventus sabe que es muy difícil, pero no imposible. El regreso en defensa de Benatia los hace pensar estarán más resguardados; no obstante es la vuelta de un jugador la que pone a soñar a los seguidores de la Vecchia Signora: Miralem Pjanic. El bosnio es una de las grandes bazas de Allegri en esta campaña, por como controla el mediocampo y por la gran cantidad de asistencia que lleva (12); sin embargo a esos dos regresos se le une la ausencia importante de Dybala, que ataque podría haber ofrecido algunas variantes que ahora no estarán.

Aunque si no está Dybala, Higuaín sí. El “Pipita” regresará al Bernabéu por primera vez desde que se fue y lo hará con ganas de revancha; acompañado de Mandzukic y, probablemente, Cuadrado tratará de no solo mostrar que son fuertes en defensa, sino también de lograr la hazaña de marcar más de tres goles en el feudo blanco, algo que no han hecho nunca.

De lo ocurrido en Roma ya habla todo el mundo y como a unos pude servirle para enseñarle a otros para animarse. Entre blancos y bianconeri será la historia, pero dependerá de ellos saber cuál se impone.

Alineaciones probables

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Benzema y Cristiano Ronaldo

Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic e Higuaín