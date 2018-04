Klopp: "Merecemos estar en semifinales"

Liga de Campeones

Martes 10| 6:00 pm





"Fue una noche difícil, complicada. El comienzo no fue el mejor, ya que les regalamos un gol, aunque sabíamos que ellos empezarían así. Me gustó la reacción inmediata de mi equipo tras su tanto, aunque no conseguimos hacer nuestro partido", valoró Klopp.



"Necesitábamos algo de suerte y ser compactos, agresivos y disciplinados en defensa. Teníamos que gritar y mantenernos dentro del partido. Sabíamos que si no marcaban el segundo y el tercero rápido podríamos usar eso a nuestro favor", añadió el germano en la cadena británica BT Sport.



"Sabía que iba a ser una eliminatoria complicada y no tengo nada que reprocharle a mis chicos. La Champions League no es de perfección, sino de carácter, agresividad, actitud y resultados. No ha sido nuestro mejor partido, pero este triunfo y la clasificación son merecidos", expuso.



El Liverpool, que ganó 3-0 en la ida en Anfield, dio la vuelta este martes al tanto inicial de Gabriel Jesús a los dos minutos y, con goles de Mohamed Salah y Roberto Firmino, se llevó un triunfo por 1-2 del Etihad Stadium que lo clasifica, con un marcador global de 5-1, a semifinales de la máxima competición continental por primera vez desde 2008.



"Él (Pep Guardiola) arriesgó y esa fue su decisión. Es fácil decir si acertó o no después del partido. En la primera mitad pudieron haber marcado dos o tres goles. Pero acabamos defendiendo bien, peleando por el resultado, sin ser perfectos, y nos llevamos una clasificación merecida", declaró Klopp. EFE