Layún, con "sensación" de dar en Múnich "un paso importante en la historia"

"Es un partido importante para los dos equipos. Nosotros demostramos en el primero que la competencia está en el terreno de juego y se vio un partido de tú a tú. Tuvimos la oportunidad de ponernos en una posición bastante favorable, incluso los dos goles de ellos son fortuitos porque fueron desvíos de jugadores nuestros", comentó Layún en unas declaraciones a Efe.



El mexicano, que llegó al Sevilla en el pasado período invernal de fichajes procedente del Oporto portugués, no quiso incidir en el gran potencial del conjunto alemán y subrayó que "complicado es cualquier partido de la 'Champions', por algo juegan los mejores clubes de fútbol europeo y mundial".



"Es una competencia que por sí sola te refleja la gran calidad que hay, pero hay que reflejar que nosotros estamos en ese grupo selecto. Por algo estamos ahí y nos hemos ganado un lugar entre los mejores y ahora tenemos confianza en esa capacidad de disputar el partido", destacó.



El internacional mexicano, quien no puede jugar con el Sevilla esta edición del torneo continental al haberlo hecho ya en el mismo curso con el Oporto, reconoció que "es un poco difícil el quedarse fuera por esa situación".



"Sería muy bonito seguir participando en la Champions, ser una opción para el técnico -el italiano Vincenzo Montella- pero al final las reglas están ahí y yo era consciente cuando decidí venir al Sevilla de que era un sacrificio por ello, pero al final lo mas importante es el resto y, a pesar de no poder vivirlo como jugador, lo estoy disfrutando como parte del grupo y como un aficionados mas desde fuera", relató.



Layún aseguró que, tras la derrota del Sevilla el pasado sábado en Vigo ante el Celta por un rotundo 4-0, "el grupo está con una sensación amarga por lo sucedido, pero es un grupo muy profesional, muy capaz".



"Veo a la gente -en la vuelta al trabajo tras la derrotao- metida en el siguiente paso y el siguiente es el miércoles, es una señal importante porque es fundamental ver cómo reacciona un equipo ante ciertas circunstancias que se van viviendo durante la temporada y es importante la reacción que tengamos, sobre todo para el estado anímico", apuntó el mexicano. EFE