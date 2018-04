Allegri: "Cristiano no es una pesadilla para nosotros"

Liga de Campeones

El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, negó este sábado que el portugués Cristiano Ronaldo, que le marcó un doblete el martes a los turineses en la Liga de Campeones, sea una pesadilla para el club "bianconero".



"Ronaldo no es una pesadilla. Él ha ganado cinco Balones de Oro, es el único de la historia de la 'Champions' que marcó en los seis partidos de la fase de grupos", recordó Allegri en una entrevista con "Sky Sport", al acabar el partido liguero ganado 4-2 por el Juventus en su visita al Benevento.



El Juventus Turín visita el miércoles al Real Madrid, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, teniendo que remontar el adverso 0-3 sufrido en el estadio turinés.



"Nosotros el miércoles debemos hacer un gran partido, porque jugamos en Madrid y nos ve todo el mundo", agregó, al referirse al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el conjunto madrileño.



Allegri reconoció la fortaleza de Cristiano Ronaldo y de todo el Real Madrid, y consideró que no se puede pedir al Juventus Turín que gane cada año todas las competiciones en las que participa.



"Cuando llegué al Juventus había miedo a no pasar de la fase de grupos. Los jugadores han crecido mucho. Si se piensa que el Juventus debe ganar todos los años la Liga de Campeones, es una cosa irreal porque no pueden hacerlo ni el Madrid, el Barcelona o el Bayern", dijo.



"Hay que ser realistas, el equipo hizo un gran partido (contra el Real Madrid). Todos hablan de Ronaldo, pero yo también hablo de Sergio Ramos, que nos quitó todas las ocasiones. Hizo unas intervenciones de campeón", prosiguió.



Por lo que se refiere a las posibilidades de que el Juventus remonte el 0-3 de la ida en el Bernabéu, Allegri aseguró que en el fútbol puede pasar de todo y que el encuentro puede cambiar "en una fracción de segundo".



También defendió al argentino Paulo Dybala, que anotó un triplete este sábado contra el Benevento, por la prestación realizada el pasado martes contra el Real Madrid, donde fue expulsado por doble tarjeta.



"Paulo hizo una buena prestación, se ve que se siente bien. Lo ves por cómo coge el balón y como lo lleva. Hace un mes los defensas se lo quitaban", dijo sobre la "Joya", que fue muy criticado por la expulsión que recibió en el choque contra los blancos.