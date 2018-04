Allegri: "En este momento Cristiano es el mejor delantero que hay"

Liga de Campeones

Allegri se rindió ante la "chilena" lograda por Cristiano Ronaldo en el triunfo por 3-0 del Madrid en el campo del Juventus y reconoció que ese tanto marcó la diferencia, en la rueda de prensa ofrecida al finalizar el partido de Turín (norte).



"No sé si es el mejor gol de la historia, pero hizo un gol extraordinario. Diría que en este momento Cristiano es el mejor delantero que hay. Solo hay que felicitarle por lo que hizo, tiene una lucidez extraordinaria", dijo.



"Estoy decepcionado por el resultado porque el equipo, hasta la expulsión de (el argentino, Paulo) Dybala, creo que ha hecho el mejor partido de esta 'Champions'. Hay que ser buenos en reaccionar porque desde mañana hay que pensar en la Serie A", aseveró.



"El Juventus jugó ante un rival que tiene una precisión en los pases y una pegada que es impresionante. De no ser así no habrían ganado tres 'Champions' en tres años", añadió.



El preparador del Juventus consideró que a su equipo le faltó un poco de suerte y recordó cómo se originó el segundo gol de los blancos.



Dybala remató una falta directa que salió por poco, y pocos segundos después el Madrid aprovechó una indecisión de la defensa turinesa para crear la ocasión del 2-0, culminada con la chilena de Ronaldo.



"Tuvimos una falta con tarjeta amarilla para Sergio Ramos, que se perderá la vuelta. Parecía una señal del destino, pero el balón de Dybala salió por cinco centímetros y luego ellos nos marcaron", subrayó.



Sin embargo, Allegri elogió a la afición del Juventus por la ovación que dedicó a Ronaldo, después de que este marcara el ya mencionado golazo del 2-0.



"Fue una buena lección de la afición del Juventus a todos. El fútbol es un espectáculo. Es correcto aplaudir un gol de ese tipo y también lo es aplaudir a un Juventus que intentó jugar a la par con el Madrid", afirmó.



Y por lo que atañe a cómo debe encarar el Juventus el partido de vuelta, programado para el miércoles 11 abril, Allegri dijo que el "objetivo es conseguir un gran resultado" y recordó que en el fútbol puede pasar de todo. EFE