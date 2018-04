Heynckes, "muy contento" por "buen resultado" ante rival de "mucho talento"

Liga de Campeones

En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, el entrenador del Bayern afirmó que "el Sevilla ha sido un gran equipo" en un partido en el que valoró que su conjunto consiguió "dos goles", por lo que llegan en "una buena situación para la vuelta" del 11 de abril en el Allianz Arena.



"En la primera mitad empezamos defendiendo bien, pero luego perdimos balones y no organizamos bien nuestra defensa. El Sevilla es verdad que tuvo algunas opciones de gol, pero psicológicamente fue bueno empatar" antes de acabar la primera mitad, recalcó.



Heynckes destacó que en el descanso han "hablado para corregir algunas cosas" y que en el segundo tiempo hicieron "un buen partido y un buen fútbol", para lo que fue "importante" tener más el balón, "mantener las posiciones" y estar "bien en defensa", lo que les permitió lograr "un buen resultado" para la vuelta.



El alemán resaltó la actuación de dos de sus cambios en la segunda parte, el colombiano James Rodríguez y el brasileño Rafinha.



Además, insistió en que están "muy contentos porque el Sevilla no tiene el mismo nombre que otros adversarios que luchan por estar en las semifinales, pero es un equipo con mucho talento, con un gran espíritu de lucha, y la verdad es que juega muy bien"



También precisó que quitó al chileno Arturo Vidal por que se le reprodujeron las molestias en una rodilla por las que no pudo jugar el pasado fin de semana, mientras que cambió al lateral español Juan Bernat porque, tras su lesión, reaparecía en un partido de gran exigencia y tiene "una gran cicatriz por encima del maleolo". EFE