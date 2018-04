Ramos: "Cristiano ha marcado un golazo, ojalá siga así"

Liga de Campeones

Martes 3| 5:13 pm





Ha sido un golazo. Me pilla desde un posición muy buena para verlo. También que te reconozca el público, a ese nivel, es un premio a nivel personal. Un golazo como uno más de los miles que lleva metidos. Ojalá que siga así lo que resta de curso", dijo.



Además, declaró que el jugador portugués está en un estado de forma "terrible", algo que al Real Madrid le beneficia "muchísimo" para lo que queda de temporada.



"Los goles llaman más la atención, pero a nosotros también nos llama la atención todo el trabajo colectivo que hace además de sus golazos", subrayó.



Ramos señaló que el Real Madrid jugó un partido "muy completo en líneas generales" y que el 0-3 final "es un paso muy importante en la eliminatoria".



"Impecable, un resultado muy bueno para la vuelta y portería a cero. Ahora falta rematarlo en casa. Si no hubiese mas partidos, diría que está hecho. Les hemos metido tres... ¿y por qué ellos no pueden meterlos? Es un marcador positivo, pero hay que terminar de rematarlo, resaltó en declaraciones a La Sexta. EFE