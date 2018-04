Fazio: "Messi es el mejor del mundo, pero hemos de pensar en la Roma"

Liga de Campeones

Martes 3| 3:15 pm





EFE

El defensa del Roma Federico Fazio opinó este martes que, pese a que su compatriota Leo Messi es "el mejor del mundo y lo demuestra cada día en cada partido", en lo que deben centrarse este miércoles, tanto él como sus compañeros, es en jugar como equipo.



"A Messi no solo lo conozco bien yo -ganaron juntos el oro olímpico con Argentina en Pekín 2008- sino mucha gente, pero no hemos de pensar únicamente en cómo pararle a él. También en el resto de jugadores del Barcelona y, sobre todo en la Roma. Pensar en nuestro equipo es fundamental", subrayó.



Para Fazio, enfrentarse al Barça en los cuartos de final de la Liga de Campeones es "un gran desafío" y no quiso dar pistas sobre cómo plantearán el encuentro de ida, que se disputará en el Camp Nou.



"Solo puedo decir que la actitud será la correcta dentro del campo. No queremos dar ventaja al rival", respondió el zaguero sudamericano, quien restó importancia al hecho de que en su país se valore menos a Messi que en otras partes del mundo.



"El fútbol se ha vuelto un poco resultadista. Si llegas a tres finales y pierdes las tres ya no eres el mejor, pero todo el que entiende de fútbol sabe que Messi es uno de los mejores", afirmó.



El central bonaerense, que militó siete años en el Sevilla, vio el último partido de Liga que su exequipo disputó contra el Barça, que dominó por 2-0, pero que los azulgranas empataron con dos goles en la recta final.



"El sábado se vio un gran Sevilla que fue a buscarles arriba, pero que le faltó aprovechar las ocasiones. Si no liquidas al Barcelona, en dos minutos te hacen dos jugadas y te pueden empatar el partido", lamentó.



Preguntado por las posibilidades del Roma de eliminar al conjunto de Ernesto Valverde, Fazio no quiso "hablar de porcentajes", aunque prometió que su equipo plantará batalla en los dos duelos ante los catalanes.



"Será una grandísima eliminatoria que afrontamos con humildad y respeto, pero también con mucha ilusión y ambición de seguir haciendo cosas grandes", sentenció. EFE