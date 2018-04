Mercado, con problemas físicos, no entra en la convocatoria para el Bayern

Liga de Campeones

El defensa argentino Gabriel Mercado, con algunas mermas físicas, no entró este martes en la convocatoria para la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que el Sevilla disputará esta noche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ante el Bayern Múnich.



El entrenador de los sevillistas, el italiano Vincenzo Montella, dirigió una sesión matinal suave en la ciudad deportiva del club, donde comprobó la evolución física de Mercado y de Jesús Navas, de los que el lunes señaló ante los periodistas que estaban pendientes de evolución de algunas molestias con las que acabaron en el partido del pasado sábado ante el Barcelona.



Montella facilitó una convocatoria en la que sí está Jesús Navas pero no Mercado, quien sufre una fuerte sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, por lo que se ha preferido no forzar, informó el club en un comunicado.



En relación a la cita ante los azulgranas, son también bajas el centrocampista argentino Éver Banega, que debe cumplir sanción; el defensa mexicano Miguel Layún, quien no puede jugar este torneo al hacerlo ya este curso con el Oporto; y el central portugués Daniel Carriço, éste por decisión técnica.



Las cuatro altas en esta ocasión son las del central argentino Nico Pareja, el centrocampista alemán Johannes Geis, el delantero Sandro Ramírez y el extremo Pablo Sarabia, éste después de no jugar ante el Barça por sanción.



Los convocados, concentrados en un hotel próximo a estadio tras concluir el entrenamiento, son los porteros Sergio Rico y David Soria, los defensas Jesús Navas, Kjaer, Nico Pareja, Lenglet, Escudero y Arana, los centrocampistas Geis, Pizarro, Nzonzi, Sarabia, Correa, Nolito, Franco Vázquez y los delanteros Sandro, Ben Yedder y Muriel. EFE