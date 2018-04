Zidane: "Esto no tiene nada que ver con lo que pasó hace diez meses"

Liga de Campeones

Lunes 2| 1:54 pm





EFE



El técnico del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, consideró este lunes que la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones que su equipo jugará mañana contra el Juventus no tendrá "nada que ver" con la última final ganada por los blancos en Cardiff.



Zidane subrayó en la rueda de prensa previa al choque de mañana que "lo que pasó, pasó" y que su equipo tiene que preparar muy bien este partido para derrotar a un Juventus que solo perdió uno de los últimos 75 encuentros disputados en su estadio.



"Vamos intentar hacer un buen partido de fútbol y estar preparados, creo que lo somos, pero esto no tiene nada que ver con lo que pasó hace diez meses", aseguró el entrenador del Real Madrid. "Ahora tenemos que pensar en esta eliminatoria y hacer un buen partido mañana", prosiguió.



Según Zidane, no hay que fijarse ni en los éxitos pasados ni en las decepciones recibidas en los años anteriores, si se considera que el Real Madrid cayó eliminado en las últimas cuatro eliminatorias ante el Juventus.



"No hay que pensar mucho en eso (las derrotas sufridas en 1996, 2003, 2005 y 2015) y tampoco en los partidos ganados contra el Juventus. No significa nada, es otra eliminatoria, otro escenario y lo que tenemos que hacer es preparar bien las cosas", subrayó.



"Mañana va a ser un partido importante para los dos equipos, nosotros tenemos que prepararlo bien, bien, bien", insistió.



No desveló nada sobre el equipo por el que apostará ni el sistema, sin decantarse entre Isco Alarcón y el galés Gareth Bale. Zidane recordó que para él no existen suplentes y titulares y que todos tienen un papel importante a lo largo de una temporada.



"A mí me gustan todos los dibujos, lo que elegimos puede ser jugar por las bandas, con el rombo o con el 4-3-3, a mí me gusta cambiar y jugar de diferentes maneras", aseguró.



"Para mí no hay suplentes o titulares, tengo 25 jugadores muy buenos y voy a utilizar a todos los jugadores siempre. Para mí todos son importantes e Isco es uno de ellos. Es mi concepto de entrenar y nunca voy a cambiar", añadió.



El técnico madridista pasó cinco años de su carrera en Turín con el Juventus y reconoció que aprendió "muchas cosas no solo como futbolista si no como persona", al representar esa etapa su primera experiencia fuera de Francia.



Es también por la experiencia adquirida en esos años que Zidane tiene claro que el Juventus tiene un "ADN" ganador similar al del Real Madrid, que requerirá un gran partido para poder triunfar.



"El equipo siempre ha estado fuerte y grande. Lo que está haciendo este año lo demuestra y pienso que es un equipo completo. Hay que estar atentos a todos los que hacemos. En defensa, en el centro y en la delantera", dijo.



Y por algunos aspectos, abundó Zidane, el Real Madrid y el Juventus se parecen. "He vivido cinco años en el Juventus y los mismos en el Real Madrid. Son equipos que en su ADN son iguales, siempre quieren luchar, piensan en ganar los partidos", sostuvo.