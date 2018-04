Montella: "Vamos a jugarnos nuestras pocas posibilidades hasta el final"

Liga de Campeones

El técnico del Sevilla, Vincenzo Montella, afirmó en vísperas del partido de este martes contra el Bayern de Múnich, ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que su equipo va a jugarse "las pocas oportunidades" que, a priori, tiene de pasar a semifinales "hasta el final" y luchará "hasta la muerte".



En la rueda de prensa oficial en el Ramón Sánchez Pizjuán, escenario del choque, el italiano destacó este lunes que el Sevilla ya ha "hecho historia" al acceder a los cuartos de la 'Champions', pero no están "satisfechos sólo con esto", por lo que dijo que tiene "la certeza" de que su equipo va a apurar sus "pocas oportunidades" y a competir "hasta el final" con la ayuda de su afición.



"Seguro que lucharemos hasta la muerte, sin duda. Trabajamos siempre con la convicción de mejorar y de que el equipo vaya mejorando cada día más, partido tras partido, con independencia de si el rival tiene más o menos nivel", recalcó el técnico sevillista.



Elogió al preparador del Bayern, el alemán Jupp Heynckes, de quien resaltó que "es muy práctico, no vende humo, es un entrenador muy parecido a su pueblo, hace cosas sencillas, pero con un gran orden, y sus equipos entienden claramente cuál es su lectura".



Añadió que el Bayern es un conjunto "acostumbrado a marcar muchos goles y a tener mucho la pelota", como el Barcelona, y avanzó que, al igual que en el empate del sábado ante los culés (2-2), tratarán de ganarle la posesión "y obligar al rival a hacer algo a lo que no está acostumbrado", pues así ve "más oportunidades de ganar".



Montella afirmó que no le "preocupa el aspecto físico" de sus jugadores por la carga de partidos, salvo el del argentino Gabriel Mercado y Jesús Navas por la posición que ocupan en la banda derecha, y confió en que a todos les funcione "la cabeza, que es la que mueve las piernas".



Admitió que estar en tres competiciones y jugar con "rivales de nivel te quita energía física y mental", pero está "contento" de que estén en esta situación y acostumbrándose "a jugar cada tres días".



Preguntado sobre qué le falta al punta francés Wissam Ben Yedder para ser titular, contestó con un enigmático: "la 'Champions'", y asumió la baja por sanción del centrocampista argentino Éver Banega, pero se mostró "convencido de que quien lo reemplace podrá cumplir con sus características".



Sobre la hipótesis de que el Barcelona no se presente a la final de la Copa del Rey, esperó que lo haga "como en los primeros 85 minutos del sábado, no como en los últimos cinco, es decir, sin Messi". EFE