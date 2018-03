Zidane: "Me habría gustado evitar al Juventus por muchas razones"

Liga de Campeones

EFE.

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, afirmó este sábado en rueda de prensa que le habría gustado evitar "por muchas razones" al Juventus en los cuartos de final de la Liga de Campeones.



El sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA de Nyon emparejó al club en el que el actual técnico blanco pasó cinco años como jugador. Por razones más sentimentales que prácticas, el preparador francés reconoció que le habría gustado evitar a su exequipo.



"Pase allí cinco años y fue un club importante para mí. Es una emoción poder jugar contra ellos. De hecho, me habría gustado evitarlo por muchas razones. Es una cita que llegará dentro de poco, me concentraré como los jugadores y trataré de dejar de lado todo lo que he vivido allí. Pero es verdad que siempre lo tendré presente", reconoció.



Asimismo, declaró que ve al cuadro italiano igual de "fuerte" que la temporada pasada, cuando Real Madrid y Juventus se enfrentaron en la final con victoria para los primeros por 1-4 en Cardiff.



"Es muy competitivo y la eliminatoria va a ser una eliminatoria complicada y difícil. Como siempre, será una eliminatoria al cincuenta por ciento. Vamos a jugar un primer partido ahí (en el Juventus Stadium) y veremos", comentó.



Por último, cuestionado por el resultado del sorteo, en el que otros equipos favoritos como el Barcelona o el Bayern se enfrentarán a clubes teóricamente más débiles como el Roma o el Sevilla, dejó claro que no cree en las historias relacionadas con la manipulación de los emparejamientos.



"Como siempre, nunca pensé que hay bolas calientes o también frías. Pienso lo mismo hoy. A nosotros nos ha tocado un gran rival y a estas alturas de la competición son todos buenos para mí", concluyó.