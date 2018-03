Valverde: "Hemos sufrido mucho porque ellos han apretado"

Liga de Campeones

En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou, el preparador extremeño elogió a su rival y analizó que el tempranero gol de su equipo cambió el encuentro.



"Hemos hecho gol en la primera jugada y ellos han tenido que dar un paso adelante. Lo han hecho y tienen jugadores muy fuertes y, cuando sus dos mediapuntas cogían el rechace, teníamos problemas, aunque también disfrutamos de un espacio que no teníamos. Hemos sufrido mucho porque ellos han apretado", opinó.



En este sentido, señaló que el equipo inglés demostró "ser un equipazo" y puntualizó que el Barcelona tuvo "la suerte de eliminarlos".



Entre los nombres propios del partido, destacó Valverde a Ousmane Dembélé -"tiene un largo recorrido por delante", dijo- y a Lionel Messi, autor de tres de los cuatro tantos de la eliminatoria.



"Va con la personalidad que tiene, con el sentido de responsabilidad del equipo y sabe en qué momentos determinados tiene que aparecer, pero sabemos que es una garantía. Disfrutamos de su juego y estamos teniendo la suerte de vivir algo único", declaró sobre la actuación del argentino.



También se refirió Valverde a Andrés Iniesta, quien después del encuentro admitió que, antes del 30 de abril, tiene que tomar una decisión sobre su futuro, ya que, aunque no lo desveló, dispone de una importante oferta procedente del fútbol chino.



"No vayamos muy lejos. A ver si vamos a dar pasos de lo que no sucede. No pienso un Barça sin Andrés, porque ahora estamos viendo un Barça con Andrés", aseveró Valverde, quien reconoció que su decisión "es muy personal".



Por último, celebró la ovación que el Camp Nou dedicó a André Gomes, quien esta semana reconoció estar viviendo problemas de adaptación en el equipo azulgrana.



"Ha sido una gran sorpresa. La esperaba porque la gente es solidaria, ya que quiere ayudar a los jugadores. Esperamos que esto sirva para ir adelante. André (Gomes) es un jugador que a veces puede tener más o menos acierto, pero al final esto era un partido fuerte y André Gomes es uno de los jugadores más fuertes que tenemos", zanjó. EFE