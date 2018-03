City casi en cuartos, los 'Spurs' y la 'Juve' se la juegan

Liga de Campeones

Miércoles 7| 11:34 am





Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Los partidos de vuelta de este miércoles en el que participaran dos equipos ingleses, un italiano y otro suizo, se presentan con obligaciones distintas para cada uno de ellos.

La vuelta entre los ‘Spurs’ y la ‘Juve’ se muestra como el encuentro más interesante de la jornada, ya que la serie se mantiene abierta luego del empate 2-2 en suelo turines. Los dirigidos por Massimiliano Allegri, lograron adelantarse en el marcador antes de los 10 munitos, luego de 2 dianas de Gonzalo Higuaín. Los londinenses reaccionarían por intermedio de su goleador, Harry Kane, a los 35´ del primer tiempo. Cristian Eriksen, pondría el empate definitivo a los 71´ de la segunda parte.

"Yo me siento positivo, no hago comparaciones con otros clubes, soy feliz por seguir ayudando a mi club, que se ha convertido en un equipo competitivo. Ganar un título sería importante, pero obviamente debemos tener en cuenta a nuestros rivales", se refirió Pochettino a la posibilidad de dejar fuera a un equipo histórico como la Juventus.

En el caso de City, tiene pie y medio en la próxima fase luego de golear 0-4 al Basel en condición de visitante. Los de Pep Guardiola desplegaron todo su arsenal ofensivo en un partido en el que Ilkay Gundogan fue la gran figura con dos goles.

"Cuando escucho que somos favoritos para ganar la Liga de Campeones, me siento reconocido. Si no jugamos bien, la gente no dirá que fue porque no tenemos historia", comentó Guardiola prevío al encuentro de este miercoles.

El inicio de ambos encuentros será a la 3:45 pm, hora de Venezuela.