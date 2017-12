Buffon: "Kane es uno de los mejores atacantes de Europa"

Liga de Campeones

Sábado 30| 11:07 am





Manuel Vargas | @MA_Vargas7

Aunque aún falta mucho para que regrese la Champions League ninguno de los equipos ha dejado de pensar en la competición de clubes más importante del mundo, en eso Gianluigi Buffon ha dejado constancia.

El guardameta de la Juventus dio una entrevista para Mirror y habló sobre el duelo que enfrentará el conjunto bianconero ante el Tottenham en los octavos de final (13 de febrero y 4 de marzo), también comentó lo que significa la Champions para él y resaltó las cualidades de uno de los jugadores más en forma de la actualidad y que pertenece a los Spurs: Harry Kane.

“Debe ser comparado con los grandes nombres del futbol: sin duda es uno de los mejores atacantes en Europa” dijo Gigi.

Buffon destacó que a pesar de que un futbolista trabaje mucho hay unos que tienen habilidades especiales, entre ellas el gol, y en ese sentido señaló que Kane tiene “el instinto natural del gol” que muy pocos poseen. “Es normal que como jugador puedas trabajar siempre para mejorar, pero él tiene ese instinto natural del gol que solo el talento puede dar. Ese mismo instinto que distingue jugadores como Ronaldo, Cristiano, Inzaghi, Batistuta, que hacen sufrir tanto a los porteros”, indicó.

Si bien el portero italiano sabe lo fuerte que es Kane acotó que “en mi carrera siempre me he puesto a prueba contra los mejores: Harry Kane es uno de estos. Lo respeto más no le temo”. Agregando que la Champions tiene esa aura especial que le permite seguir disputando partidos importantes y “contra el Tottenham sabemos que serán dos partidos durísimos”.

Finalmente, el capitán de la Juve declaró que lo que más anhela es ganar la Liga de Campeones, uno de los pocos trofeos que no ha ganado aún en su carrera, pero eso sí: “no la vivo como una presión, pero si como una gran ambición”, concluyó.