Juventus y Real Madrid conforman el Equipo de la semana

Las portadas de todos los diarios deportivos de los últimos días se centraron en las semifinales de la Champions League, en la que los máximos protagonistas fueron sin duda la Juventus y el Real Madrid.

Sus victorias, 0-2 sobre Mónaco y 3-0 sobre Atlético respectivamente, y aunque aún queda trabajo que hacer, los dejan en buena posición para conseguir un boleto a la final de Cardiff. Gracias a sus buenas actuaciones, sus jugadores copan el Equipo de la semana de la Liga de Campeones según el puntaje que otorga el Fantasy de la competición.

El conjunto bianconero aporta seis jugadores, mientras que los merengues también tienen seis futbolistas, pero dos de ellos comparten puesto en la zaga. Buffon es quien cubre la portería; en la defensa Dani Alves, Sergio Ramos, Barzagli, Alex Sandro, y finalmente Marcelo comparte un puesto con Varane. El mediocampo lo ocupan Pjanic y Casemiro; mientras que Benzema, Higuaín y Cristiano Ronaldo conforman el ataque completando así el equipo.

Los duelos de vuelta que cerraran estas semifinales se darán el próximo 9 y 10 de mayo para confirmar los equipos que lucharán el 3 de junio por levantar el trofeo.

