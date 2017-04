Alves: "Ver tristes a tus amigos duele mucho"

Liga de Campeones

"Ver tristes a tus amigos duele mucho", ha reconocido Alves, que al final del partido de esta noche en el Camp Nou (0-0), se fue a abrazar a un desconsolado Neymar da Silva.



"Lo único que le he dicho es que no tome esto como una derrota sino como una aprendizaje para levantarse en este tipo de situaciones y seguir adelante", ha desvelado sobre la breve conversación que ha mantenido con su compatriota, amigo y excompañero en el vestuario azulgrana.



Para evitar vivir escenas como ésta es por lo que Alves no quería enfrentarse al Barça, el club en el que estuvo ocho temporadas y con el que ganó nada menos que 26 títulos.



"Cuando hay sentimientos de por medio es demasiado duro, pero esta profesión es lo que tiene, hay que dejar los sentimientos fuera, hacer tu trabajo y defender tus colores con honor. Si hubiese sucedido al revés, ellos estarían tristes por mí, seguro", ha concluido. EFE