Luis Enrique: "La primera parte de Turín la recordaré durante mucho tiempo"

Liga de Campeones

Miércoles 19| 7:00 pm





"La primera parte de Turín la recordaré por los siglos de los siglos, porque no dimos el nivel y, seguramente, es lógico que lo pagues en la Liga de Campeones", ha explicado en la rueda de prensa posterior a la vuelta de los cuartos de final, en la que su equipo empató a cero y no pudo remontar el 3-0 en contra cosechado en la ida.



Sobre el partido, Luis Enrique ha lamentado el poco acierto en ataque de sus jugadores y se ha mostrado convencido de que, de haber anotado un tanto, su equipo hubiera tenido más opciones para generar dudas en el Juventus.



"Hemos disparado catorce veces a portería, pero ninguna entre los tres palos. Los jugadores lo han intentado hasta el últimos segundo. Es una noche triste que recibimos en forma de agradecimiento por parte del Camp Nou al final del partido, un homenaje a lo que ha sido el equipo y lo que es el equipo, un equipo que no se rinde jamás", ha valorado.



Asimismo, Luis Enrique ha considerado que el Juventus "ha merecido pasar a semifinales" y ha instado a sus jugadores a centrarse en la dos únicas competiciones que pueden ganar: Liga y Copa del Rey.



Precisamente, el próximo domingo el Barcelona visita el Santiago Bernabéu. "Será difícil levantar a los jugadores, pero será muy fácil motivarlos. Levantarse después de una derrota de este tipo es difícil, pero tenemos el mejor estímulo. No hay mejor sitio para un culé que ir a jugar al Bernabéu", ha reiterado el preparador asturiano.



En cualquier caso, a pesar de la eliminación europea, Luis Enrique es optimista con vistas al futuro: "Es una de las características de este equipo y este club en esta última década. Está hecho para ganar títulos y afrontar todos los retos al máximo. Nos hace daño quedar eliminados de una competición como esta, pero ahora viene un partido clave en la Liga contra un rival directo y con la oportunidad de entrar de nuevo en el campeonato".



En este sentido, ha subrayado que él es un "luchador" que "está preparado para todo" y que se siente "más cómodo cuando las cosas se complican que cuando hay que disfrutar".



Luis Enrique ha cerrado la rueda de prensa explicando una anécdota sobre Dani Alves, que en los primeros segundos del partido aprovechó para situarse en el banquillo azulgrana y saludar a sus excompañeros.



"Cuando ha empezado el partido, estaba con nosotros en el banquillo. Ha sido incluso gracioso. Habíamos preparado una jugada para buscar su banda y el estaba en nuestro banquillo", ha bromeado. EFE