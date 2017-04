Allegri: "No encajar un gol del Barça en dos partidos dice mucho del equipo"

Liga de Campeones

Miércoles 19| 6:37 pm





En la rueda de prensa posterior a la vuelta de los cuartos de final, el preparador italiano ha destacado la actitud defensiva de sus pupilos hasta el punto de considerar que estuvieron "más concentrados" hoy que en el partido de ida, cuando ganaron 3-0.



"No encajar un gol del Barça en dos partidos dice mucho del valor táctico y moral de nuestros jugadores", ha puntualizado Allegri, quien ha calificado el partido de hoy de "bonito y fantástico".



"Ha sido un partido que teníamos que gestionar así, pero después es normal que cuando juegas con el Barça en su casa, los partidos son muy complicados. El equipo no ha fallado en ningún momento y ha crecido mucho en autoestima", ha agregado.



En este sentido, Allegri ha admitido que, tras este resultado, hay un "contagio positivo en el vestuario", si bien ha precisado que todavía no han levantado ningún título.



Precisamente, Allegri vivió hace dos años la final de la Liga de Campeones que entonces conquistó el Barcelona, una etapa en la que, según su opinión, su equipo ha tenido una evolución positiva.



"Diferencias con el Barcelona de entonces hay pocas, porque los jugadores más o menos son los mismos y Neymar es un jugador extraordinario. La Juve ha cambiado mucho, porque solo dos jugadores de ese partido son titulares y eso dice mucho sobre cómo ha trabajado el club. Las ganas de los jugadores de lograr un objetivo son extraordinarias", ha opinado.



El Juventus se puede cruzar en las semifinales con el Atlético de Madrid, el Mónaco o el Real Madrid, algo que el técnico italiano prefiere no valorar. "Ahora vamos a disfrutar de la eliminatoria y después vamos a ver quién nos toca", ha zanjado. EFE