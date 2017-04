Dani Alves "fui contratado por la Juventus y a ellos defiendo"

Liga de Campeones

Martes 18| 2:40 pm





Luisa Suárez || @luisasuarez00

Después de que la Juventus arribara este martes en tierra blaugrana se pautó una conferencia de prensa donde el portugués Dani Alves dio declaraciones tanto de su salida del Barça como de sus impresiones del partido de mañana.

Algunas de las cosas mencionadas por el portugués fue que la Juve no gana esta competición en 21 años y sólo eso lo estimuló para querer consagrarse con este club. Según reseña la página oficial de la Juventus el defensa se notaba calmado por disputar la vuelta de los cuartos de final de la Champions en el Camp Nou, a pesar de haber pertenecido al club español por más de ocho años.

Con respecto a las declaraciones de Xavi donde pedía que volviese al club culé, el portugués expresaba, “Agradezco sus palabras. Él me conoce y sabe lo que siento cuando defiendo unos colores. Fue todo muy bonito, pero para volver aquí (Camp Nou) un día, el Barça debería rectificar muchas cosas y el ego de la gente, que es gigantesco no le permitiría reconocer sus errores”

A esto agregó, “sí es cierto que tengo sentimientos en el Barça y lo echo de menos, pero soy un profesional y fui contratado por la Juventus y a ellos defiendo. Hay veces que siento debilidad, pero bloqueo ese pensamiento para no sufrir”.

Con respecto a las oportunidades del Barcelona lo describió en porcentajes de un 60% a 40% a favor del club italiano, “Si pudiese no les daría opciones, pero la cosa está en un 40-60. Los partidos son largos y se hacen duros. Si hacemos un gran partido y marcamos, podemos hacerles mucho daño al Barça”.

Es incierto el recibimiento que Alves pueda tener por parte de la fanaticada azulgrana, sin embargo el portugués tiene clara su posición con respecto a este hecho “Muchos me quieren y me querrán, pero hay un porcentaje que no. Los catalanes son muy especiales… Estaré muy feliz de volver a casa. Soy un culé más con sentimientos apartados. Si pasa lo que quiero que pase será siempre con el respeto al Barça, a sus aficionados y a los hinchas de la Juventus”.