Mourinho confirma que Mata no volverá a jugar esta temporada

Liga de Campeones

Viernes 14| 10:40 am





El portugués José Mourinho, entrenador del Mancheste United, ha confirmado este viernes que el mediapunta Juan Mata no volverá jugar esta temporada tras su operación en la ingle.



Mata, de 28 años, pasó por el quirófano el mes pasado y en el club todavía albergaban esperanzas de que pudiera regresar a los terrenos de juego antes de finalizara el curso, el 21 de mayo -si el United llega a la final de la Liga Europa su último encuentro sería el 24 de mayo en Estocolmo (Suecia)-.



Sin embargo, este viernes, en la rueda de prensa previa al duelo del domingo ante el Chelsea, Mourinho reveló que el internacional español no estará disponible "hasta finales del mes de mayo".



Además, Mourinho informó que el guardameta David De Gea está disponible para verse las caras con el Chelsea en Old Trafford, mientras que los defensas Chris Smalling y Phil Jones, lesionados en la actualidad, no regresarán "hasta mediados de mayo". EFE