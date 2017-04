Bartra se desahogó: "Fueron los 15 minutos más largos y duros de mi vida"

Liga de Campeones

El pasado martes 11 de abril el Borussia Dortmund recibiría en el Signal Iduna Park al Mónaco para disputar los cuartos de final de la Liga de Campeones. Pero, el equipo local no pudo llegar al estadio gracias a un atentado, la parecer terrorista, que dejó herido al español Marc Bartra.

“Estos días cuando me miro la muñeca, hinchada y malherida, ¿sabéis qué siento? Orgullo. La miro orgulloso pensando en que todo el daño que querían hacernos el martes, se quedó en esto”, escribió en su cuenta de Instagram Bartra, en un post donde expone un comunicado extenso en el que asegura “se desahoga”.

El central de 26 años de edad tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, luego de que las tres explosiones que detonaron junto al autobús que trasladaba al equipo de Thomas Tuchel, lo dejaran herido. Un momento al que califica como el más duro de su vida.

“El dolor, el pánico y la incerteza de no saber lo que estaba pasando, ni cuánto tiempo duraría... Fueron los 15 minutos más largos y duros de mi vida”, precisó el defensa del Dortmund. “A todo esto os quiero decir, que creo que el shock de estos días va disminuyendo cada vez más y a la vez se suman las ganas de vivir”.

Bartra, que escribió estas líneas junto a una fotografía de su esposa y su hija que lo vistan diariamente al hospital, aprovechó además para hacer un llamado a la paz. “Lo único que pido, LO ÚNICO, es que vivamos TODOS en paz y dejemos atrás las guerras”, indicó.

Finalmente, el futbolista español dio las gracias a todas las personas que han intervenido en su recuperación y a todos los que le han brindado su apoyo y su cariño. “Gracias a los doctores, enfermeras, fisioterapeutas y personas que me ayudan a recuperar y a que la muñeca quede perfecta. A las miles y miles de personas, medios, organizaciones de todo tipo, el BVB y compañeros, que me habéis hecho llegar vuestro apoyo y cariño. Por pequeño que sea, me ha llenado increíblemente de fuerzas para seguir SIEMPRE adelante”, sentenció.

